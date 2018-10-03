Doktora silahlı saldırıya meslektaşlarından tepki

Bursa Tabip Odası, İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETE UĞRUYOR"

Muradiye Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar adına konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddete uğradığını aktardı.

"ŞİDDET DALGASI AZALMIYOR HIZLANIYOR"

Elitez, sağlıkta şiddetin arttığına işaret ederek, "Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmakta, yaygınlaşmakta meslektaşlarımızı silahla yaralamaya, öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Bir hekimin hastanede ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilemeyecek ve ertelenmeyecek kadar acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddeti durdurana kadar mücadelelerine devam edeceklerini anlatan Elitez, "Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma grubu oluşturulması talebimizi yineliyoruz." diye konuştu.