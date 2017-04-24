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Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

23 yaşındaki Kasım Çiçek'e doktora 'hareket' suçundan 11 ay 20 gün hapis, 'kasten yaralama' suçundan ise 3 bin para cezası verildi.

24.04.2017 - 11:09
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Olay, 3 Aralık'ta Adana'nın Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan Ömür Tıp Merkezi'nde meydana geldi.

Acil servise getirilen 16 yaşındaki bir kızı muayene eden Dr. Talip Yalım, hastanın yakınlarına, acil bir durum olmadığını söyledi.

DOKTORA BAĞIRIP TEKME ATTI

Genç kızın durumunun strese dayalı olduğunu söyleyen Yalım, diğer kabinde başka bir hastayı muayene etmeye başladı. İddiaya göre genç kızın ağabeyi Kasım Çiçek 'ambulans çağırsana lan' diye bağırarak doktora tekme attı.

Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

Dr. Yalım, kasıklarına gelen tekmeyle yere yığılırken, araya girenler Kasım Çiçek'i uzaklaştırdı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda Kasım Çiçek hakkında kamu görevlisine hakaret ve kasten yaralama suçlarından dava açıldı.

"ATTIĞIM TEKME DEĞMEDİ"

7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kasım Çiçek, olay günü ailesinin kendisini arayarak kız kardeşinin hastanede olduğunu söylediğini anlatarak savunmasında şunları söyledi:

"Hastaneye gittiğimde ablam ağlıyordu. Ne olduğunu sorduğumda kız kardeşimin tansiyonu yükseldiğini söyledi. Yanına gittiğimde bembeyaz olmuştu. Bu sırada doktor geldi, kendisine durumu sordum. Ambulans ile başka bir hastaneye gönderilmesini istedim. Doktor ise 'siz götürün' dedi. Arabamız olmadığını söyledim ancak çabuk götürün şeklinde bir el işareti yaptı. Buna sinirlendim ve tekme attım. Ancak attığım tekme değmedi. Küfür içeren bir söz söylemedim."

Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

Müşteki olarak ifade veren Dr. Talip Yalım ise hastayı muayene ettiğini belirterek, "Strese dayalı bir sıkıntısının olduğunu söyledim. Kontrol amaçlı yarım tablet dil altı hapı verdim. Yanında yakınları da vardı. Diğer hastayı muayene ettiğim sırada perdenin arkasından biri küfürler ederek tekme attı. İkinci tekme kasıklarıma gelince kendimi kaybetmişim. Araya girenler olmasaydı bana vurmaya devam edecekti. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

CEZAYA İNDİRİM VE ERTELEME YOK

Mahkeme hakimi, Çiçek'i hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken kasten yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezası verirken cezalarda herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.

Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

Doktora tekme atan zanlıya hapis ve para cezası verildi

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