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Doktordan öğretmene müthiş rapor cevabı

Bir öğretmen derse geç kalan öğrencisinden rapor istedi. Doktor ise öğretmene müthiş bir cevap verdi.

İHA | 01.02.2018 - 18:23..
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Doktorun öğretmene yazdığı cevap sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

ÖĞRETMEN RAPOR İSTEDİ

Derse geç kaldığı için "yok" yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi. Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Doktordan öğretmene müthiş rapor cevabı

"EVRAKTA SAHTECİLİK YAPAMAM"

Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor. Cevapta, "Değerli hocam; öğrencinize "geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al" dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan sahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Öyleyse yoklamada öğrencinizi var gösterin. Saygılar…" denildi.

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