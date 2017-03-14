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Doktorlar sağlıkta şiddete karşı şarkı söyledi

Sağlık çalışanlarına şiddete dikkat çekmek isteyen Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Prof. Dr. Şansın Tüzün stüdyoya girerek bir şarkı seslendirdi.

14.03.2017 - 03:40
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14 Mart Tıp Bayramında hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmek amacı ile sözlerini Ahmet Özden ve doktor Bahar Dernek'in yazdığı bestesini Ahmet Özden'in yaptığı "Kıymayın şifa veren bu ellere" şarkısı için Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Prof. Dr. Şansın Tüzün'ün stüdyoya girdi. Şansın Tüzün'ün seslendirdiği şarkıya Bingür Sönmez'de kaval çalarak eşlik etti. 14 Mart Tıp Bayramı için video klibin hazırlanacağı şarkı ile farkındalık yaratılmak amaçlanıyor.

"SANATLA UĞRAŞAN İNSANLAR, TOPLUMSAL YARALARA PARMAK BASMALI"

Müzik prodüktörü ve aynı zamanda eczacı olan Ahmet Özden'in stüdyosunda kayıt için bir araya gelindi. Kayıt öncesi sorularımızı yanıtlayan Özden, "Şarkının sözlerini doktor arkadaşımla birlikte yazdık. Sağlık sektöründe olan şiddet olaylarını izliyoruz. Bende eczanemin nöbetçi olduğu günler çekince içinde nöbet tutuyoruz. Böyle bir durum olunca Bingür Sönmez ve Şansın Tüzün ile bu projede buluştuk. İnşallah bu bir çıkış noktası olur" dedi ve ekledi;

"Şifa veren ellere kalkan eller kırılsın diyorum. Çünkü doktorlar kendi çocuğu hastayken, gelip hastanede nöbet tutup insanların hasta çocuklarını iyi ediyor. Genelde müzik adamları bu tarz projelerle uğraşmıyorlar. Sanatla uğraşan insanların toplumsal yaralara parmak basması lazım. Ne mutlu ki böyle bilim insanları işlerinin arasında sanata zaman ayırıp, böyle projelerde yer alıyorlar. Biz bunu belirli konserlerle topluma ulaştıracağız"

PROF. DR. ŞANSIN TÜZÜN: DAHA FARKLI VE GÜZEL OLDU

Profesör Doktor Şansın Tüzün ise, "Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Gerçekten şiddet sadece sağlık alanında değil. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik artan bir şiddet var. Ahmet Özen'inde bu yaraya dokunup, şarkı yapması çok güzel. İlk defa şarkı söylemeyeceğim. Ama bu proje farklı. Hekim olduğum için hekimlerle ilgili olan bu çalışma daha farklı ve güzel oldu" dedi.

PROFESÖR DOKTOR BİNGÜR SÖNMEZ: İNŞALLAH HER 14 MARTTA BUNA BENZER ÇALIŞMALAR YAPARIZ

Şarkıya kaval çalarak eşlik eden Profesör Doktor Bingür Sönmez, "Tanrı iyileştirme sanatını sadece hekimlere bağışlamıştır. Dolayısı ile hekimlik bir tanrı sanatıdır. Hekimlerin eli tanrının elinin uzantısıdır. Fakat son yıllarda özellikle sağlık sektöründe görülen bilinçsiz şiddeti kınama amacı ile yapılan bu projede büyük bir gönüllülükle yer aldım. Bu projede en amatör olan bendim. Çoban kavalı ile biraz folklorik hava katmaya çalıştım. İnşallah her 14 Martta buna benzer çalışmalar yaparız" diye konuştu.

Hazırlanan şarkının 14 Mart Tıp Bayramında müzikseverler ile buluşması planlanıyor.Yapılan özel parçanın nakarat sözleri ise şöyle;

Kıymayın şifa veren bu ellere
Minnet duyun fedakar hekimlere
Canı Allah verir Allah alır
Kader yazdıysa eller bi çare

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