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Doktorların TTB'ye ödediği haraca son

Doktorlardan aidat adı altında adeta haraç toplayan Türk Tabipler Birliği, gelirleri kesileceği için yeni yasaya CHP ile karşı çıktı.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 13:47..
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Doktorların TTB'ye ödediği haraca son

Hendek ve barikatların kazıldığı dönemde terör örgütü PKK'nın hastanelere yönelik düzenlediği saldırılar karşısında sessiz kalan Türk Tabipler Birliği, yaptığı açıklamalarla sürekli teröristlere cesaret veriyordu.

HARACA BAĞLANAN DOKTORLAR

Bu odaya ödenen aidatlar doktorların en büyük şikayetiydi.

AK Parti tarafından hazırlanan teklif, komisyondan geçti. Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından teklif yasalaşacak.

İZİN ALMA ŞARTI

Teklife göre; tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.

Türk Tabipler Birliği, CHP'li milletvekilleriyle birlikte eylemler düzenleyerek teklifin yeniden düzenlenmesini istiyordu.

TTB'nin isteğini yerine getirmek isteyen CHP'liler de komisyonda kavgalara neden olmuştu.

2018 YILINDA ALINAN PARALAR

Herhangi bir yerde çalışmayan, sadece kamuda çalışan hekimler için: 200.00 TL

Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya işyeri hekimliği yapan hekimler için: 315.00 TL

Asistan hekimler için: 97.00 TL

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Doktorların TTB'ye ödediği haraca son

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