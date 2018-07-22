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Doktoru tehdit ederek tekmeyle saldırdı

İstanbul'da bir hastanede hasta yakını, ölümle tehdit ettiği kadın doktora tekme ile saldırdı.

İHA | 22.07.2018 - 02:58..
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Dün gece Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk bölümünde meydana gelen olayda, kadın doktor bir çocuğu muayene ettiği sırada, bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip içeri girdi.

TEHDİT ETTİ, TEKME ATTI

Kadın doktor, muayenesi bittikten sonra şahsın çocuğuna bakacağını söyleyince sırasını beklemeden çocuğunu muayene ettirmek isteyen adam kadın doktora tehditler savurdu.

Şahıs iddiaya göre kadın doktora, "Kafasına sıkacaksın bunların" diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla şahsa müdahale etti. 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre mücadele etti. Ellerinden kelepçelenen şahıs, güçlükle engellendi. Şahıs tehditlere devam ederek, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı.

O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor.

Doktoru tehdit ederek tekmeyle saldırdı VİDEO

Doktoru tehdit ederek tekmeyle saldırdı

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