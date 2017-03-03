Doktoru uyardı 120 kilodan 70'e düştü

İngiltere'de yönetici asistanı olarak çalışan Stean'a 1 yaşında tip 1 diyabet teşhisi koyulmuştu.

Bu hastalığı onun tüm hayatını değiştirmeli ve neredeyse hiç tatlı tüketmemeliydi. Ancak o doktorları dinlemeyerek sağlıksız beslenmeden çok uzak bir hayat sürdü.

ENERJİ İÇECEĞİ BAĞIMLISIYDI

20'li yaşlarına geldiğinde 100 kilonun üstünde bir genç kadındı ve enerji içeceklerine bağımlıydı. 16 yaşına bastığında 100 kilo olduğunu söyleyen Victoria diyabetik retinopati yani kandaki fazla glukozun retinaya zarar vermesi nedeniyle kör olmanın eşiğinden döndü.

HERKES BENLE DALGA GEÇERDİ UMRUMDA OLMAZDI

Victoria durumunu şöyle anlattı, "Doktorlar bana retinopati olabileceğimi söylediler. Retinopati görme kaybına neden oluyor. Hastalık diyabet hastaları arasında çok yaygın ancak benimkinin nedeni sağlıksız besleniyor olmamdı. Yine de dinlemeyip abur cubur tüketmeye devam ettim. Okulda herkes benim kilomla dalga geçerdi ama umrumda olmadı."





KÖR OLACAĞIMI SÖYLÜYORLARDI

2013 yılında Türkiye'ye tatile gelen Victoria bundan sonra ne kadar kilolu olduğunu fotoğraflarına bakınca fark ettiğini söylüyor, "Daha sonra doktorların uyarıları aklıma gelmeye başladı. Kör olacağımı söylüyorlardı. Ben ise yeme konusunda kendimi kontrol edemiyordum."