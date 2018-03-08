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Doktoruz diyerek dolandırdılar

Antalya'da otomobilini satmak için internete ilan veren Şevket C., kendilerini 'doktor' olarak tanıtan 1'i kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı.

DHA | 08.03.2018 - 12:36..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şevket C., 90 bin lira değerindeki otomobilini satmak için internete ilan verdi.

Kendisini 'Hakan' ve 'üniversite hastanesinde doktor' olarak tanıtan kişi, otomobili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan kız kardeşinin üzerine alacağını belirterek, Şevket C. ile buluştu.

PARAYI YATIRMADI

İkili, sözde doktor olan kız kardeş Aydan Bilim'i de hastane önünden alarak notere gitti. Parayı havale edeceğini belirten Hakan adlı şüpheli noterden ayrılırken otomobilin satış işlemi Aydan Bilim'in üzerine yapıldı.

Şevket C., paranın uzun süre havale edilmemesi üzerine Aydan Bilim'e durumu aktardı. Aydan Bilim ise para işiyle kendisinin değil kardeşinin ilgilendiğini söyleyerek otomobille noterden ayrıldı.

KADIN PARKTA YAKALANDI

Şevket C.'nin dolandırıcılık şikayetinin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydan Bilim'in bir parkta olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aydan Bilim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, kendisini Hakan olarak tanıtan şüpheliyi arıyor.


Doktoruz diyerek dolandırdılar

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