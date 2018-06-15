Dokunulmaz denilen İngiliz uyuşturucu baronu yakalandı

Avrupa'daki otellerde konaklayarak yedi yıl boyunca kaçmayı başaran suç örgütü lideri, Litvanya'da saklandığı evde özel kuvvetler polislerinin baskınına uğradı.

KULLAN-AT TELEFON VE NAKİT PARAYLA KAÇAK HAYAT

Polisten kaçarken sadece kullan-at cep telefonu kullanan, tüm ödemelerini nakit olarak yapan 42 yaşındaki ünlü baron, İspanya'da yaşadığı lüks hayatla adından söz ettirmişti.

ÜLKESİNE MİLYONLARCA STERLİNLİK UYUŞTURUCU SOKTU

Bir villa inşa ettiren Mulvey, İspanya'da son model arabalarla geziyordu. İngiliz basını, ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan suçlunun 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriyor. Basına yansıyan haberlerde Birmingham merkezli çalışan Mulvey'nin ülkeye 68 milyon Sterlinlik kokain ve esrar soktuğu belirtiliyor.