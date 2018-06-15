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Dokunulmaz denilen İngiliz uyuşturucu baronu yakalandı

Ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Mulvey'nin, saklandığı evde yediği polis baskınının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 03:51..
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Avrupa'daki otellerde konaklayarak yedi yıl boyunca kaçmayı başaran suç örgütü lideri, Litvanya'da saklandığı evde özel kuvvetler polislerinin baskınına uğradı.

Dokunulmaz denilen İngiliz uyuşturucu baronu yakalandı

KULLAN-AT TELEFON VE NAKİT PARAYLA KAÇAK HAYAT

Polisten kaçarken sadece kullan-at cep telefonu kullanan, tüm ödemelerini nakit olarak yapan 42 yaşındaki ünlü baron, İspanya'da yaşadığı lüks hayatla adından söz ettirmişti.

Dokunulmaz denilen İngiliz uyuşturucu baronu yakalandı

ÜLKESİNE MİLYONLARCA STERLİNLİK UYUŞTURUCU SOKTU

Bir villa inşa ettiren Mulvey, İspanya'da son model arabalarla geziyordu. İngiliz basını, ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan suçlunun 32 yıl hapis cezası aldığını bildiriyor. Basına yansıyan haberlerde Birmingham merkezli çalışan Mulvey'nin ülkeye 68 milyon Sterlinlik kokain ve esrar soktuğu belirtiliyor.

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