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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 12 akademisyen açığa alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yapan 12 akademisyenin soruşturması sonuçlandı.

28.06.2017 - 19:29
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Güneydoğu’daki operasyonları bildiri ile eleştiren 1128 akademisyen için savcılar ve üniversite yönetimleri soruşturma açmıştı.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Savcılık soruşturması devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirisine imza attıkları gerekçesiyle 12 akademisyen hakkında yürüttüğü idari soruşturma ise sonuçlandı.

Soruşturma sonucunda aralarında Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi'nin de bulunduğu 12 akademisyen açığa alındı.

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