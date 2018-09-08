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Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı

25 yaşındaki G.B. adlı kadın Muğla'da 36 yaşındaki İ.K. ile evlenmeyi kabul etti. Niyeti dolandırıcılık olan kadın polis baskınında yakalandı.

İHA | 08.09.2018 - 03:00..
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki İ.K. ailesine evlenmek istediğini söyledi. Aile de Kahramanmaraş'tan 25 yaşındaki G.B. ile tanıştırdı. Genç kadın para ve altın karşılığında evliliği kabul etti. Altın konusunda çıkan tartışma ise genç kadının dolandırıcı olduğunu ortaya çıkarttı.

Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı


ALTINLAR NİKAHTAN SONRA SÖZÜ ÇILDIRTTI

İ.K. ile evlenmeyi kabul ettiğini söyleyen G.B., aileden aldığı paranın yanı sıra altın da istedi. Ailenin altını nikahtan sonra alacağını belirtmesi üzerine taraflar tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından G.B. Kahramanmaraş'a dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldıklarından şüphelenen İ.K, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kahramanmaraş'a gitmek üzere Yatağan Otogarı'na gelen G.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen G.B.'nin yapılan üst aramasında ailenin verdiği paranın bir kısmı ele geçirildi.

Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı


CİNSEL ORGANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis, G.B.'nin şüpheli hareketleri üzerine savcıdan aldıkları talimat üzerine şüpheliyi  Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürerek genital bölgesinin kontrol edilmesini sağladı.

Yapılan kontrolde G.B.'nin vajinası içerisinde alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. G.B. hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı


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