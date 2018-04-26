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Dolandırıcı sahte savcı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiden yüklü miktarda altın dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA | 26.04.2018 - 12:17..
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Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerde kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelinin, Yenipazar ilçesinde bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığının öğrenildi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Yenipazar ilçesine giderek yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli M.B. suçüstü yakalandı.

Dolandırıcı sahte savcı suçüstü yakalandı

Yapılan üst aramasında dolandırdığı L.B’den aldığı 3 adet burma bilezik, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 5’i bir yerde diye tabir edilen altın ele geçirildi.

Dolandırıcı sahte savcı suçüstü yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli M.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcı sahte savcı suçüstü yakalandı

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