Dolandırıcı sahte savcı suçüstü yakalandı

1 FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı 13 yıl boyunca ABD'de tutuklu bulunan Katarlı Ali el-Marri'nin FBI ajanları tarafından gördüğü işkence raporları ortaya çıktı.

2 Rusya Ermenistan'da da kaybetti Batı ülkeleri Putin'e karşı sürekli yeni cepheler açıyor. Bunları Skripal davası, Esad rejime yönelik füze saldırısı ve ekonomik yaptırımlarla gördük. Şimdi de Rusya'nın adamı Sarkisyan gitti.

3 Saç bakımı için doğal yöntem Çam Terebentin yağı ile saçınıza gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Çok işlem görmüş saçları bile onarabilecek bu yağı düzenli kullanıldığı zaman çok güzel sonuçlar veriyor.

4 Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

5 4. Haliç Edebiyat Günleri başladı Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri, kapılarını açtı.

6 Çocuk Hakları sergisi açıldı Çocuk Hakları konulu sergi, İspirtohane Kültür Merkezi Sanat Galerisi ve Gösterim Salonunda sanatseverlerle buluştu.