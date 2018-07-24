Dolandırıcı siteye polis baskını

İstanbul Siber Suçlar Soruşturma Büro Amirliği, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan sitelere karşı uyarılarda bulundu.

33 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Ayrıca dolandırıcılık yaparak büyük kazanç elde eden bir site ifşa edildi. Dolandırıcı şitenin Rusya çıkışlı olduğu anlaşıldı. Türkiye'de şubeleri bulunan sitede dolandırıcılık yapan 33 kişiye gözaltına kararı çıkarıldığı açıklandı.

16 ilde yapılan operasyon sonucu 30 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SİBER SUÇLAR DOLANDIRICILIK YÖNETMİNİ ANLATTI

Siber Suçlar Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada suç örgütü tarafından Turkey MMM adı altında piramit yapı sistemi kurulduğu, bu sistem ile vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulunduğu, üyelik işlemlerinin turkeymmm.net isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiği, sisteme üteme üyelik yapan katılımcıların yatırmak istedikleri paraları suç örgütüne ait kripto para cüzdanlarına gönderdikleri, sistemde belli bir üye katılımı sağlandıktan sonra suç örgütü tarafından Türkiye MMM sistemine Resetleme işlemi yapılarak müdahale edilmek suretiyle üyelerin sisteme aktardıkları kripto paraların sıfırlandığı, suç örgütünün yukarıda belirtilen yöntemi kullanarak şu ana kadar 1.200.00 Türk lirası civarında haksız kazanç elde edildiği anlaşılmıştır." denildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 31 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 42 cep telefonu, 37 hafıza kartı, 12 sabit disk, 49 sim kartı, 8 CD, 8 harici disk ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin, piramit yapı sistemine üye olan vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.