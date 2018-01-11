Dolandırıcılara inanıp 60 bin lirayı balkondan attılar

Bursa’nın İznik ilçesinde, şüpheli iki kişi, telefonla aradıkları H.R.’ye (70), terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Dolandırıcılar aynı günün akşamı söz konusu adrese gitti. H.R, poşet içindeki parayı balkondan aşağı attı. İçi para dolu poşeti alan iki kişi olay yerinden hızla uzaklaştı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise müracaat etti.

TOPLAM 60 LİRA DOLANDIRDILAR

Polis, dolandırıcıların peşine düşerken, 9 Ocak günü de bir başka yaşlı kadın aynı yöntemle dolandırıldı. Yeşil Cami Mahallesi’nde oturan G.E. (75), yine poşet içerisine koyduğu nakit ve altını balkondan aşağı attı. Poşeti alan iki şüpheli kayıplara karıştı. İki kadının toplam 60 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit edebilmek için toplam 40 güvenlik kamerasını inceledi. Polis, Kılıçaslan caddesinde yürüyen iki şüphelinin eşkalini kamera kayıtlardan tespit etti. Kamerada şüphelilerin daha sonra beyaz Mercedes marka otomobil ile ilçeden ayrıldıkları görülüyor.

Emniyet, şüphelileri ve kullandıkları aracın izini yine güvenlik kameralarından Bilecik tünellerine kadar sürdü. Ancak aracın plaka kaydı alınamadı. Polis iki yaşlı kadını dolandıran şüphelileri her yerde arıyor.