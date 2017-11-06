Dolandırıcılara vermek için bankadan 45 bin lira çekti

Emekli memur Muharrem Kaya (55), hafta sonu ziyarete gittiği Sivas'ın Üçtepe köyündeki annesi Anşa Kaya'nın (79) evinde sabit telefondan arandı.

Kendisini savcı olarak tanıtan kişi, Kaya'ya kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) operasyon yapacakları bahanesiyle 25 bin lira istedi. Kaya bunun üzerine kent merkezinde bir banka şubesine gitti.

'OĞLUNU ÖLDÜRÜRÜZ' DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Daha sonra Kaya'yı arayan dolandırıcı, annesinin evinde asker ve polis olduğunu belirterek, annesiyle telekonferans yöntemiyle görüştürdü. Görüşmeden önce anne Anşa Kaya, "kapıda asker, polis var demezsen oğlunu öldürürüz" şeklinde tehdit edildi.

Muharrem Kaya, annesinin "Kapıda asker, polis var" demesi üzerine bankadan 25 bin lira kredi çekip, kendisine bildirilen banka hesabına gönderdi. Diğer gün de aynı görüşmeleri yapan Kaya, bu kez de 20 bin lira kredi çekip, söylenen başka hesaba yolladı. İkinci günün akşamı annesinin yanına köye giden Kaya, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

FETÖ OPERASYONU İÇİN DEVLETE YARDIM ETMESİNİ İSTEDİLER

Evli ve 3 çocuk babası Kaya, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin, FETÖ'ye operasyon yapacaklarını, devlete yardım etmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Arayan kişi 'Zaman gazetesi abonesiymişsin, gece size baskın yapacaktık, temiz bir insana benziyorsun o yüzden sabaha bıraktık operasyonu' dedi. Ben de gayet rahatım, FETÖ'ye üye de değilim, gazetesini de almadım ama tereddüt yaşadım. Sivas'a gittim, gün boyu da telefonum açıktı. Bankadaki paramı çektim. Bu defa plan değişti, 'FETÖ'ye Türkiye'de büyük operasyon yapılıyor, biz de içindeyiz operasyonun, devletiz, çıkarabildiğin kadar para çıkar yoksa kredi çek, annenin evinde de asker polis bekliyor, sen parayı yolla biz annene teslim edeceğiz' dediler. Beni de telekonferans yöntemiyle annemle görüştürdüler. Annem parayı aldığını söyledi. 25 bin lira para yolladım. İkinci gün de kendisini başkomiser diye tanıtan kişi, 'Operasyon bugün tamamlanıyor, bulabildiğin kadar para bul' dedi. 20 bin lira kredi çektim yine gönderdim. Akşam olduğunda köye annemin yanına gittim. Köye geldim ne asker var ne başka biri. Büyük bir kumpas olduğunu anladım."





BANKAYA FAİZİYLE 70 BİN ÖDEYECEK

Bankadan 4 yıl vadeyle 45 bin lira kredi çektiğini anlatan Kaya, "Faiziyle 70 bin liraya çıkıyor, aylık bin 400 lira ödüyorum. Allah'ından bulsunlar, inşallah yiyemezler. Annemle görüştürülmem ve onun da 'asker, polis kapıda' demesi beni yanılttı." dedi.

Anne Anşa Kaya da "Oğlunu öldürürüz dediklerinde benim aklım durdu. Dolandırmışlar bizi." ifadelerini kullandı.