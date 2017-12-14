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Dolandırıcıya 250 bin lira kaptırdı

Bursa’da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiye inanan bir kadın, 250 bin lirasını kendi elleriyle dolandırıcıya verdi.

İHA | 14.12.2017 - 11:17..
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Balıkesir’de ikamet eden B.S.’yi (59) arayan bir kişi kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı.

BALIKESİR'DEN BURSA'YA GİTTİ

Telefonla konuşan kişi, B.S.’ye, "Kimliğiniz kuyumcu soygunundaki şüpheli şahıstan alındı. Ayrıca ev telefonunuzla FETÖ’cülerle görüşme yapılmış. Sizin kimliğiniz ile PKK ve FETÖ’ye para aktarılmış. Bu olaylardan kurtulmanız ve diğer suçluları yakalamamız için evde bulunan altın ve paraları alıp, Bursa’ya gelin." dedi.

250 BİN LİRAYI ELLERİYLE VERDİ

Bunun üzerine paniğe kapılan B.S., 140 bin lira para ve 110 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yanına aldı. Ticari taksiyle Balıkesir'den Bursa’ya gelen B.S., terminal civarında yaklaşık 250 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını şüpheliye verdi.

Dolandırıcıya 250 bin lira kaptırdı

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.S., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne müracaat etti.

10 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, şüphelileri yakalamak için 2 gün boyunca 10 saatlik kamera görüntülerinden 5 bin aracı inceledi. İncelemenin ardından şüphelilerin lüks bir aracı İstanbul’dan kiraladıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde aracı kiralayan Abdullah Ç. (23) gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının şüpheliye para vermeden önceki konuşmaları yer aldı. Abdullah Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcıya 250 bin lira kaptırdı

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