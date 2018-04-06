taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.760
USD
4,0548
EURO
4,9638
ALTIN
172,86
PETR
68,0000

Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor

Adana polisi, dolandırıcılara yüklü miktarda para yatıran bir vatandaşın parasını bloke etti ancak para transferi başkasının kimlik numarasıyla yapıldığı için parayı yatıran mağdura ulaşılamadı.

İHA | 06.04.2018 - 12:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay önce kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

PKK TEHDİDİYLE KORKUTTULAR

Bu takip sonucunda 1 Mart günü Ağrı’da bulunan bir vatandaşı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra PKK tehdidiyle korkutarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bulunan bir ATM’ye gidip para yatırmasını istedi.

Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor

BAŞKASININ TC KİMLİK NUMARASIYLA PARA GÖNDERDİ

Para yatırmayı kabul eden mağdur vatandaş, üniversitede bulunan bir bankanın ATM’sine giderek başkasının TC kimlik numarasını girdikten sonra sahte polislerin verdiği TC kimlik numarasına dakikalarca yüklü miktarda para yatırdı. Para yatırırken de dolandırıcılar vatandaşı sürekli telefondan yönlendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip yaptığı dolandırıcılardan birisinin bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığını tespit edince harekete geçti.

Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor VİDEO

Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor

POLİS PARAYA BLOKE KOYDU

Verilen TC kimlik numarasına yatırılan yüklü miktar para polis tarafından bloke edildi. Polis sahte polislerden parayı kurtardı ancak mağdur başkasının kimlik numarasıyla para yatırdığı için vatandaşın ismi bir türlü tespit edilemedi.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı teknik takip sonucunda dün şafak vakti Adana merkezli 10 ilde yaptığı operasyonda vatandaşı dolandıran zanlının da aralarında olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. Ancak hala dolandırılan vatandaş bulunamadı. Yüklü miktarda para yatıran vatandaş dolandırıldığından haberi olmadığı için polise de gidip başvuruda bulunmadı.

Şimdi polis her yerde bu dolandırılan vatandaşı bulup, parasını teslim etmek için arıyor.

Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'e sıfır noktasında şükür namazı
Terörden arındırılan Suriye’nin Afrin ilçesine sıfır noktadaki Hassa ilçesinde inşa edilen Süleyman Şah Namazgahı'nda şükür namazı kılındı.
Anadolu Ajansı onlarla büyüdü
Şenol Kazancı'nın genel müdürlüğünde AA, 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilciliği ile, dünyada meydana gelen olayları çeşitli haber paketleriyle 50 ülkeden abonelerine ulaştırıyor.
Dudullu trafo merkezinde yangın
Ümraniye Dudullu'da trafo merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Atatürk büstüne saldıran PKK'lıya 79 yıl hapis istemi
Adana'da, üç okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş edip, molotof kokteyli atan sanığın 79 yıla kadar hapsi istendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

202
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

87
Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

97
Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı

Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı

160
Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

133
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

67
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM