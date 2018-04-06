Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay önce kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

PKK TEHDİDİYLE KORKUTTULAR

Bu takip sonucunda 1 Mart günü Ağrı’da bulunan bir vatandaşı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra PKK tehdidiyle korkutarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bulunan bir ATM’ye gidip para yatırmasını istedi.

BAŞKASININ TC KİMLİK NUMARASIYLA PARA GÖNDERDİ

Para yatırmayı kabul eden mağdur vatandaş, üniversitede bulunan bir bankanın ATM’sine giderek başkasının TC kimlik numarasını girdikten sonra sahte polislerin verdiği TC kimlik numarasına dakikalarca yüklü miktarda para yatırdı. Para yatırırken de dolandırıcılar vatandaşı sürekli telefondan yönlendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip yaptığı dolandırıcılardan birisinin bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığını tespit edince harekete geçti.

Dolandırıcıya yatırılan para engellendi, sahibi aranıyor VİDEO

POLİS PARAYA BLOKE KOYDU

Verilen TC kimlik numarasına yatırılan yüklü miktar para polis tarafından bloke edildi. Polis sahte polislerden parayı kurtardı ancak mağdur başkasının kimlik numarasıyla para yatırdığı için vatandaşın ismi bir türlü tespit edilemedi.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı teknik takip sonucunda dün şafak vakti Adana merkezli 10 ilde yaptığı operasyonda vatandaşı dolandıran zanlının da aralarında olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. Ancak hala dolandırılan vatandaş bulunamadı. Yüklü miktarda para yatıran vatandaş dolandırıldığından haberi olmadığı için polise de gidip başvuruda bulunmadı.

Şimdi polis her yerde bu dolandırılan vatandaşı bulup, parasını teslim etmek için arıyor.