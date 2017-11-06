Dolandırıcıyı kağıt havluyla yakalattı

Kemer Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut'u arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, bankadaki parasının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aktarılacağını, bunun için parayı çekip istenen adrese getirmesini söyledi.

ŞÜPHELENEREK POLİSİ ARADI

Şüphelenen Boşkut, polisi aradı. Boşkut, polisin bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirtmesi üzerine şüphelinin yakalanması için polisle işbirliği yaptı.

Kendisini arayan kişiye bankadaki 53 bin lirasını çektiğini söyleyen Boşkut, içine para yerine kağıt havlu koyduğu poşeti şüphelinin istediği adrese bırakarak ayrıldı. O esnada bölgede önlem alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı poşeti aldığı sırada yakaladı.

ŞÜPHELİ 16 YAŞINDA

16 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli M.R.D. İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Boşkut, 53 bin lirasını dolandırıcıya kaptırmadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Zanlının "polise haber verme" uyarısını dinlemediğini aktaran Boşkut, şunları kaydetti:

"Ben de kağıt havluyu bir gazeteye sarıp poşete koydum. Sonra polis kontrolünde dedikleri yere gittim. Poşeti Kemer Mezarlığındaki bir yere bırakıp ayrıldım. Sonra çocuk parayı almak isterken polis yakalamış. Polisle işbirliği yapıp o dolandırıcıyı yakalattık. Polis kardeşlerim ve bu kağıt havlu olmasaydı paralarım gitmişti."