Dolandırılmaktan son anda güvenlik ve polis kurtardı

Cep telefonundan N.Y.’yi arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek "Vereceğimiz hesaba para yatırın." dedi. Telefonla arayan dolandırıcının isteği üzerine evinden Bankalar Caddesindeki bir banka şubesine gelen N.Y. hesabındaki 20 bin lira parayı çekip başka bir hesaba yatırmak istediğini söyledi.

POLİSLER SON ANDA ENGELLEDİ

N.Y.’nin telaşlı olduğunu ve dolandırılabileceğinden şüphelenen banka özel güvenlik görevlisi, polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polisler, N.Y. ile görüştü. Polisler, N.Y.’ye kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek 20 bin lira paranın başka hesaba yatırmasını engelledi.

SİVİL POLİS TETİKTE

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler özellikle Bankalar Caddesinde devriye atarak bu tür olayları engellemek için görev yapıyor. Öte yandan Niğde Emniyet Müdürlüğü hafta sonları insanların yoğun olduğu bölgelerde sivil polis ekipleri tarafından dolandırıcılık ve yağma olaylarına karşın güvenlik önlemi alıyor. Yine önlemler kapsamında Mobil Park timleri çocuk parkları ve metruk binaları sık sık kontrol ediyor.