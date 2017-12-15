taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.567
USD
3,8624
EURO
4,5579
ALTIN
156,17
PETR
63,4000

Dolandırılmaktan son anda güvenlik ve polis kurtardı

Niğde'de bir kişi, banka güvenlik görevlisi ile polisler sayesinde 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 15.12.2017 - 14:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Cep telefonundan N.Y.’yi arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek "Vereceğimiz hesaba para yatırın." dedi. Telefonla arayan dolandırıcının isteği üzerine evinden Bankalar Caddesindeki bir banka şubesine gelen N.Y. hesabındaki 20 bin lira parayı çekip başka bir hesaba yatırmak istediğini söyledi.

POLİSLER SON ANDA ENGELLEDİ

N.Y.’nin telaşlı olduğunu ve dolandırılabileceğinden şüphelenen banka özel güvenlik görevlisi, polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polisler, N.Y. ile görüştü. Polisler, N.Y.’ye kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek 20 bin lira paranın başka hesaba yatırmasını engelledi.

SİVİL POLİS TETİKTE

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler özellikle Bankalar Caddesinde devriye atarak bu tür olayları engellemek için görev yapıyor. Öte yandan Niğde Emniyet Müdürlüğü hafta sonları insanların yoğun olduğu bölgelerde sivil polis ekipleri tarafından dolandırıcılık ve yağma olaylarına karşın güvenlik önlemi alıyor. Yine önlemler kapsamında Mobil Park timleri çocuk parkları ve metruk binaları sık sık kontrol ediyor.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da taksilere denetim
69 noktada gerçekleştirilen denetimlere bin 200 polis katıldı.
Bitlis'te PKK sığınağından güneş paneli çıktı
Tatvan ilçesi kırsal kesiminde jandarmanın yürüttüğü operasyonda, terör örgütüne ait 13 mevzi ve 10 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tokat'ta yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ta bir köy evinde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'daki tacizci için özel ekip kuruldu
Suriye uyruklu E.X. adlı kadının iki çocuğunun yanında taciz edilmesiyle ilgili görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polis harekete geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

361
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

396
Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

231
FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

97
Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

172
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

51
YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM