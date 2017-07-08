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Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Eskişehir'de 71 yaşındaki Fatma Öncel, banka güvenlik görevlisi ile polisler sayesinde 40 bin lira parasını dolandırıcılara kaptırmadı.

08.07.2017 - 11:52
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Dün saat 17.00'de meydana gelen olayda, cep telefonundan Fatma Öncel'i arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek "Eskişehir'de bir kuyumcu soyuldu. Kimlik bilgileriniz kuyumcuda bulundu. Çalınan altınlar da sizin evinizde saklanıyormuş. Soyguncuların yakalanması ve sizin bu işten kurtulmanız için vereceğimiz banka hesap numarasına 40 lira yatırmanız gerekiyor" dedi.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

BANKAYA GİDEN KADIN 40 BİN LİRASINI ÇEKİP BAŞKA HESABA YATIRACAKTI

Telefonla arayan dolandırıcının isteği üzerine evinden çıkıp ticari taksiye binerek Cumhuriye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen Fatma Öncel, hesabındaki 40 bin lira parayı çekip başka bir hesaba yatırmak istediğini söyledi.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE POLİSLER ÖNLEDİ

Öncel'in telaşlı olduğunu ve dolandırılabileceğinden şüphelenen banka özel güvenlik görevlisi, polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polisler, Fatma Öncel ile görüştü. Polisler, Öncel'e kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek 40 bin lira paranın başka hesaba yatırmasını engelledi.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

"TELEVİZYONDA İZLİYORDUM, BENİM BAŞIMA NASIL GELDİ ANLAYAMADIM"

Fatma Öncel polislere ve banka güvenlik görevlisine teşekkür ederek, "Televizyonda bu tür dolandırıcılık olaylarını izliyordum. Benim başıma nasıl geldi anlayamadım. Telefon eden kişi polis olduğunu ve kuyumcu soyulduğunu söyleyince korktum. Banka kapanmak üzere olduğu için hemen bir taksiye binip geldim" dedi.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

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