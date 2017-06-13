Dolapta hint keneviri yetiştiren mühendis tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Bürosu ekipleri, Pamukkale Üniversitesi'nin Kınıklı'daki kampusu yakınlarında oturan tekstil mühendisi Muhsin A.'nın evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu madde imal ettiğini ve bunları üniversite öğrencilerine sattığını öğrendi.

Savcılıktan alınan arama kararıyla, Kınıklı Mahallesi'ndeki eve narkotik köpeğiyle birlikte geçen pazar akşamı operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Muhsin A.'nın dolap içerisine kurduğu özel düzenek ortaya çıkarıldı.

DÜZENEK KURMUŞ

Muhsin A.'nın hintkenevirleri daha iyi yetiştirmek için mor ışık ve ortamı aydınlatmak için sarı ışık kullandığı, ayrıca düzeneğin gizlendiği dolap içerisindeki nemi dengelemek için buhar makinesi, ortam sıcaklığını ayarlamak için iki derece ve ortamdaki havayı dengelemek için iki pervane kullanıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramada ise 525 gram esrar, 3 kök hintkeneviri ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Evinde dolap içerisinde özel düzenek kurarak hintkeneviri yetiştiren tekstil mühendisi Muhsin A.'nın kurduğu sistem polisleri şaşkına çevirdi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Muhsin A., tutuklandı.