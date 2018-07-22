Dolapta kız arkadaşının babasına yakalandı

1 Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde aynı anda 68 ev kadının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora imza attı.

2 Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için Alman medyası tarafından linç edilen Mesut Özil eleştirilere cevap verdi.

3 Erzurum Kongre Binası'nın restorasyonu tamamlandı Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi binanın 2 yıl önce başlatılan restorasyonu sona erdi.

4 Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı Uruguay'dan getirilen anguslardan biri önce sahildeki kişiyi yaraladı ardından da denize atladı. Angus boğularak denizde can verdi.

5 Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin başvuru Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

6 Hawaii'de lavlar okyanusa aktı Aktif bir hale gelen Kilauea Yanardağı'ndan akan lavlar çevrede yaşayanları zor durumda bırakıyor.