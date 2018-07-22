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Dolapta kız arkadaşının babasına yakalandı

Antalya'da askerden izne gelen Osman A., ziyaretine gittiği kız arkadaşı Gamze Y.'nin evinde, elbise dolabına saklanırken, kızın babası tarafından yakalandı.

DHA | 22.07.2018 - 13:15..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda, askerden izne gelen Osman A., kız arkadaşı Gamze Y.'yi evinde ziyarete gitti.

Evde kimsenin olmadığı sırada Gamze Y.'nin odasında bir süre sohbet eden ikili, dairenin kapısının açılması üzerine paniğe kapıldı.

DOLABA SAKLANDI

Gamze Y.'nin anne ve babasının geldiğini fark eden Osman A., kız arkadaşının odasındaki elbise dolabına saklandı.

Dolapta kız arkadaşının babasına yakalandı

Bir süre sonra Gamze Y.'yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSİ ARADI

Kızının odasında arama yapan baba, elbise dolabını açtığında Osman A. ile karşılaştı. Çıkan arbedede Faruk Y., Osman A.'yı tartaklayıp polisi aradı.

Yüzünden ve elinden yaralanan Osman Y. de babasını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Osman A.'nın babası kavgayı ayırdı.

Dolapta kız arkadaşının babasına yakalandı

İhbar üzerine eve gelen polis, aile büyüklerini sakinleştirip kavgaya karışanların ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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