Dolapta zurna çalan genç kız

Düğünlerde yaşlı erkeklerin çalmasına alışık olduğumuz zurnayı bu defa Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Rümeysa çalıyor.

ÖN YARGILARI KIRMAK İSTİYOR

Zurna konusunda ön yargı olduğunu belirten genç kız: "Kızlar zurna çalmaz düşüncesi var, ben bunu yenmek istedim." dedi.

Komşuları rahatsız olmasın diye zurnayı dolabın içinde çalıyor VİDEO

DOLAPTA ÇALIYOR

Zurnanın çıkardığı sesten binada yaşayan komşuların rahatsız olduğunu söyleyen Rümeysa şikayetleri engellemek içinse kıyafet dolabında zurnasını çalıyor. 15 yaşındaki genç kız bu durumu da: "Ben bunu test ettim, dolabın içinde ses sürekli gidip geldiği için dışarı fazla ses çıkmıyor." sözleriyle açıkladı.