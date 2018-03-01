taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.033
USD
3,8121
EURO
4,6466
ALTIN
160,10
PETR
64,3600

Dolapta zurna çalan genç kız

Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Rümeysa zurna çalmaya başladı. Ancak, çok ses çıktığı için çalışmalarını odasındaki dolapta sürdürüyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Yaşam

zurna

Düğünlerde yaşlı erkeklerin çalmasına alışık olduğumuz zurnayı bu defa Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Rümeysa çalıyor.

ÖN YARGILARI KIRMAK İSTİYOR

Zurna konusunda ön yargı olduğunu belirten genç kız: "Kızlar zurna çalmaz düşüncesi var, ben bunu yenmek istedim." dedi.

Komşuları rahatsız olmasın diye zurnayı dolabın içinde çalıyor VİDEO

DOLAPTA ÇALIYOR

Zurnanın çıkardığı sesten binada yaşayan komşuların rahatsız olduğunu söyleyen Rümeysa şikayetleri engellemek içinse kıyafet dolabında zurnasını çalıyor. 15 yaşındaki genç kız bu durumu da: "Ben bunu test ettim, dolabın içinde ses sürekli gidip geldiği için dışarı fazla ses çıkmıyor." sözleriyle açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yaralı kaya kartalı tedaviye alındı
Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan yaralı kaya kartalı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Pamuklarla kar topu oynadılar
Tokat'ta kara hasret olan ilkokul öğrencileri pamuklarla kar topu yapıp oynadılar.
Güldüren tasarım hataları
İşte nasıl olduğuna anlam verilemeyen komik tasarım başarısızlıkları.
Hindistancevizi suyunun mucizevi faydaları
İşte bir hafta boyunca hindistancevizi suyu içmenin size sağlayacağı faydalar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

93
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

65
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

139
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

205
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

288
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM