taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.057
USD
3,5361
EURO
3,9589
ALTIN
143,64
PETR
51,9200

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi.

31.05.2017 - 10:33
  1. Haberler
  2. Ekonomi

dolar

Dün, küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerinin değerlenmesine paralel gün içinde 3,5395'e kadar düşen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 3,5491'den tamamladı.

Dolar/TL bugün 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,5370 seviyelerinde dengelendi.

EURO DA DEĞER KAYBETTİ

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 3,9590'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,75 düşüşle 4,5360'tan işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de haziran ayında gerçekleştirilecek erken genel seçime ilişkin yayımlanan anketlerin siyasi riskleri artırmasıyla sterlinin gerilediğini belirterek, küresel piyasalarda genel olarak risk iştahının yüksek olduğunu, bu nedenle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında pozitif seyrettiğini dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi enflasyon ve işsizlik ile ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak Bej Kitap Raporu'nun da yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,5180 seviyesinin gündeme gelebileceğine değinerek, olası yükselişlerde ise 3,5590'ın direnç konumuna geldiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
TMSF medya kuruluşlarının mallarını satışa çıkarıyor
Söz konusu varlıklar Fon'un usullerine göre teklif alınarak bugün 17.00 ye kadar yapılacak tekliflerin değerlendirmesiyle satılacak.
İhracat rakamları açıklandı
Açıklamaya göre ihracat, yüzde 7.4 arttı ve 12.8 milyar doları buldu. İthalattaki artış ise yüzde 9.9'la 17.8 milyar dolara çıktı.
Yapılandırmada süre uzatılmayacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal "Kesinlikle süre uzatımı olmayacak. Ödemesini bugün yapmayanlar haklarını kaybedecek" dedi.
Fed'den Alman bankasına para aklama cezası
Fed, Alman Deutsche Bank’ı para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

169
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

122
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

285
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

16
Rusya'dan charter seferleri artacak

Rusya'dan charter seferleri artacak

28
Füze testini gülerek izleyen Kim

Füze testini gülerek izleyen Kim

37
Meclis'te 2 firari HDP'li için karar alındı

Meclis'te 2 firari HDP'li için karar alındı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM