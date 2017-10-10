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Dolar 3.70 liranın, euro 4.35 liranın altında

ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5.0 dolayında tırmanan dolar ve euro, gerginliğin azalmasıyla düşüşe geçti.

10.10.2017 - 09:20
  1. Haberler
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Dolar 3.70 liranın, euro 4.35 liranın altında

ABD'nin Türkiye'deki misyonlarında vize işlemlerini askıya almasının ardından 3.78 lira ile Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye yükselen dolar yeni güne 3.68 - 3.69 lira aralığında, 4.4453 lira ile yeni tarihi zirveye çıkan euro da 4.33 - 4.34 lira aralığında başladı.

BORSA İSTANBUL

Vize krizinin etkisiyle dün güne yüzde 3.66 düşüşle 100 bin 324 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi'nin kayıpları kısa sürede yüzde 4.67'ye çıktı ve Endeks 99 bin 271 puana kadar geriledikten sonra biraz toparlanarak, günü yüzde 2.73 düşüşle 101 bin 298 puandan kapattı.

Tahvil bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi de, geçen hafta yükseldiği yüzde 12'yi de aşarak yüzde 12.51 düzeyine tırmandı.

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