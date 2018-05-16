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Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar, 4.5007 lira düzeyine gelerek tarihi bir rekora ulaştıktan sonra Merkez Bankası'nın açıklamalarının ardından tekrar düşüşe geçti.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 12:53..
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Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar/TL dün 4.4752 seviyesini görerek tarihi zirveyi test ederken euro da 5.30 ile zirve seviyeye yükselmişti. Bugün de yeni bir rekor kırarak 4.50'nin üzerine çıktı.

GELİŞEN ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Gelişen ülke piyasa para birimlerinin neredeyse tamamı da dün dolar karşısında değer kaybetti.

MOODY'S VE FITCH AÇIKLAMA YAPTI

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları Moody's ve Fitch Rafting, dün Türkiye hakkında açıklamalarda bulundular. Moody's Türk ekonomisi hakkında, "Biraz endişeliyiz" açıklamasında bulundurken Fitch Rafting, Türkiye'nin para politikasını gevşek bulduğunu bildirdi. Bu açıklamalar da dolar ve euronun yükselişinde etkili oldular.

EURONUN DURUMU

Euro 5.28'den 5.3233'e yükselerek rekor tazeledi, sterlin % 0.9 artışla 6.06'da, dolar endeksi ise yatay seyirle 93 seviyelerinde seyrediyor. Borsa dün günü %1.77 kayıpla tamamlarken faizler de sert yükseldi. Borsa bugüne ise hafif yükselişle başladı, ardından negatife döndü. 10 yıllık tahvil faizi de bugün rekor tazeledi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır. Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir." denildi.

AK PARTİ BİNASINDA GÖRÜŞME

Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya AK Parti binasına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da parti merkezine gidecek. Burada bir görüşme gerçekleştirilecek.

DOLAR SERT DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından 4.50 ile rekor kıran dolar 4.41 bandına kadar geriledi.

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