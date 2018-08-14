Dolar bozduran müteahhitlere ücretsiz vinç hizmeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına Ankara'da bir inşaat firmasından ilginç destek geldi. Firma dolar bozduran müteahhitlere bedava linç hizmeti vermeye başladı. Döviz bozdurma çağrısına, Türkiye'nin pek çok yerinden ilginç destekler gelmeye devam ediyor. Özen İnşaat ve Hafriyat Genel Müdürü Ahmet Murat da herkesi döviz bozdurmaya çağırdı.

DÖVİZ BOZDURANA VİNÇ DESTEĞİ

Murat, bin dolar ve üzeri para bozdurup dekontunu şirkete getiren müteahhitlere, 500 lira değerinde 18 ve 6 metrelik “Manitou Teleskopik” ile inşaat malzemelerini katlara ücretsiz olarak indirecek. Özen İnşaat ve Hafriyat Genel Müdürü Ahmet Murat, dolar karşısında sonuna kadar devletin yanında yer alıp, destek vereceklerini söyledi.

"ÜLKEMİZE OYNAN OYUNLARI BOZACAĞIZ"

Ülkenin üzerinde oynanan oyunları bozmak için devletin yanında olduğunu ekleyen Murat, "Son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak ve devletimizin yanında olmak için kampanya başlattık. Kampanyamız bin dolarını bozdurup dekontunu getiren müteahhit arkadaşlarımızın bir tır dolusu malzemelerini “Manitou Teleskopik” ile katlara bedava olarak indireceğiz" dedi.

"VATANA VE MİLLETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Devlete ve millete destek olmak için böyle bir kampanya başlattığını vurgulayan Ahmet Murat, "Bir miktar dövizimiz vardır. Devletimize ve milletimize katkı sağlaması amacıyla biz de bozdurduk. Bu makinelerden 18 ve 6 metre olarak 4 adet var. Makinelerimizin tamamı bu kampanyada kullanılacak. Karınca misali bu ateşi söndürmesek de biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Devletimize destek çıkıyoruz. Biz bu ateşi yaktık diğer firmaların da buna destek olmasını istiyoruz. Dolara ve Amerika’ya karşı vatanımıza ve milletimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Müteahhitler ve vatandaşların, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vermeleri gerektiğini ekleyen Murat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını dinlemeleri dolar ve altınlarını bozdurmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz, dik durmasıdır. Bu millet 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl bir kahramanlık destanı yazdıysa Amerika karşısında da kahramanlık destanı yazacağına eminiz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diye konuştu.