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Dolar caps'ine HDP'li vekil de inandı

Sosyal medyada dolaşan bir caps'i gerçek sanıp siyaset yapan CHP'li Doğan rezil olmuştu. Aynı duruma bu kez HDP'li Ayçe Acar Başaran düştü.

12.01.2017 - 19:05
  1. Haberler
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Dolar caps'ine HDP'li vekil de inandı

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CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir caps ile katılmış, görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia etmişti.

Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.

HDP'Lİ VEKİL DE AYNI DURUMA DÜŞTÜ

HDP Batman Milletvekili Ayçe Acar Başaran, TBMM'de devam eden Anayasa Değişikliği görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, sosyal medyada dolaşan o caps üzerinden hükümeti eleştirmek isterken rezil oldu.

Dolar Caps'ine HDP'li vekil de inandı VİDEO

Caps'e inanan CHP'li vekil rezil oldu haberi

Dolar caps'ine HDP'li vekil de inandı

 


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