Dolar düşüş eğiliminde

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü yapılan mahkemede serbest bırakılacağını önceden fiyatlayarak geçen hafta 6 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL yeni haftaya 5.90 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar düşüş eğilimini sürdürerek 5.82'yi görerek 80 seviyelerine göz kırptı.

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Reuters'ın haberine göre oldukça yakından takip edilen bir gündem maddesi olan davanın sonuçlanması ve Brunson'ın serbest bırakılması önemli bir riski ortadan kaldırırken, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği piyasalar için yön verici olacak.

"PİYASALAR 25 EKİM'DEKİ PPK TOPLANTISINA ODAKLANACAK"

Bir bankanın döviz işlemcisi, "Brunson kararı, mahkeme öncesinde fiyatlara girmiş olduğundan, karardan sonra TL'de daha fazla değer kazancı gözlemedik. Karar piyasa beklentisine paralel çıktığından sonrasında uçucu hareketler gördük. Bundan sonra piyasa ekonomideki gelişmelere, en yakında ise 25 Ekim'deki PPK toplantısına odaklanacaktır. Halkbank konusunun da henüz nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Önemli bir riski atlattık ama diğer riskler halen devam ettiği için dolar/TL'de çok hızlı bir aşağı hareket görmeyebiliriz. Bu noktada mevcut seviyelerden lokal talebinin gelip gelmeyeceği de önemli olacak. Aşağıda 5.80 seviyesi önemli, yukarıda ise 5.95 izlenecek" dedi.

TAHVİL FAİZLERİNE DE OLUMLU YANSIDI

Brunson kararı tahvil faizlerine de olumlu yansıdı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 19.95, valörde son işlemde ise yüzde 20.07 seviyesindeydi. Cuma günü ise spot kapanışta ortalama yüzde 19.68, valörde son işlemde yüzde 19.06 seviyesindeydi.