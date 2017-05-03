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Dolar enflasyon verisi öncesinde 3.52 lirada

Nisan enflasyonunun açıklanacağı bugün doların ne olacağı merak konusu.

03.05.2017 - 09:25
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası'nın, bankaların maliyetlerini artırıcı adımlarıyla gerileyen dolar, dün 3.5204 lirayla yılın en düşük düzeyine indikten sonra, Nisan enflasyonunun da açıklanacağı yeni güne de 3.52 - 3.53 lira aralığında başladı.

DOLAR

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizini 0.50 puanlık artışla yüzde 12.25'e çıkarmasının ardından geçen hafta 3.56 lira düzeyine gerileyen dolar, dün 3.5204 liraya kadar inerken, sabah ilk işlemlerde 3.5257 lirayı gördü.

EURO

Küresel piyasalarda 1.0937 dolara kadar yükselen euro da, yeni güne 3.85 - 3.86 lira aralığında başladı.

TÜİK BEKLENİYOR

Analistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı Nisan enflasyonunun 1.0 - 1.3 puan dolayında olmasını ve Mart ayında yüzde 11.29 ile 2008'den bu yana en yüksek düzeye çıkan yıllık enflasyonun yüzde 12.0'ye biraz daha yaklaşmasını bekliyorlar.

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