Dolar fiyatlarında gerileme sürüyor

Cuma günü en yüksek 3.75 seviyesini gören kur, ABD'den beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra sert gerileyerek haftayı 3.69 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar/TL bugün ise yeni haftaya 3.68 seviyesinden başlarken gün içerisinde en düşük 3.6633 seviyesini gördü.

CUMA GÜNÜ 369 SEVİYESİNDEYDİ

Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatları; saat 14.11'de bankalararası piyasada 3.6740 seviyesinden işlem gördü.

11 OCAK'TA 4,00 SEVİYESİNİN ÜSTÜNÜ GÖRMÜŞTÜ

Gün içerisinde en düşük 3.9390 seviyesini gören Euro/TL ise saat 14.11 itibari ile 3.9464 seviyesini gördü. 11 Ocak'ta 4.0118 seviyesi ile 4'ün üzerine çıkan euro, 3 Şubat tarihine kadar 4'ün üzerinde seyretti. Euro, 3 Şubat'tan sonra bugün de 4,00 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 625 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 625 milyon dolar verdi. TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açarken, 625 milyon dolar teklif geldi. TCMB bugün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11, dolar faiz oranını ise yüzde 0.75 seviyesinde tuttu.