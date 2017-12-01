taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.984
USD
3,9288
EURO
4,6846
ALTIN
161,13
PETR
62,8300

Dolar güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9250 seviyelerinde dengelendi.

AA | 01.12.2017 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dolar güne düşüşle başladı

Dün döviz piyasasında güne 3,9591'den başlayan dolar/TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı.

3,92'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,9250 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,6825'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 5,3175'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de vergi reformuna yönelik gelişmelerin de döviz piyasasında belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

DOLAR 10 GÜNDÜR 3,90 - 3,98 BANDINDA

Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan analistler, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.



İlginizi Çekebilir
Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Bitcoin yasaklanmalı
Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Joseph Stiglitz, başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine vurgu yaptı.
Esnaflar için TESK Kart hizmete giriyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Kart'ın yarından itibaren kullanılabileceğini belirtti.
KOSGEB'den stratejik ürüne 5 milyon liralık destek
KOSGEB yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verme kararı aldı.
Arda Ermut Konsoloslar Birliği toplantısında konuştu
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, İstanbul Konsoloslar Birliği ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

200
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

78
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

45
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

73
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

55
Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

147
DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM