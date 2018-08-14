Dolar spekülasyonlarıyla Sevr 'tesadüfü'

Türklerin Anadolu'ya adım attığı günden bu yana tarih boyunca bu coğrafya üzerinde hep hedef konumda oldu. Gerek coğrafi avantajı, gerekse de önemi karşısında her zaman Batı'nın hedefi konumunda olan bu topraklar, bugün de döviz spekülatörlerinin hedefi konumunda.

Sebebi ise terörle mücadele konusundaki etkin tutum ve bölgedeki lider ülke konumunda bulunması...

EKONOMİYE DÖVİZ SPEKÜLASYONU

10 Ağustos tarihinde en güçlü adımını atan döviz spekülatörlerinin ellerini ovuşturacak hamle bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından atıldı. Ülkemizde ajanlık faaliyetleri gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen Trump, Türkiye'ye tehdit niteliğinde bir tweet gönderdi.

Trump'ın alışılagelmiş tavrıyla atılan bu tweette Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı belirtilmişti. Bununla birlikte Türkiye'ye çarşamba gününe kadar mühlet verme cüreti gösteren ABD Başkanı, Ankara'ya sözde tehditlerini savurmuştu.

DOLAR SPEKÜLASYONU GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin ekonomik verilerinin olumluya gittiği dönemde Trump'ın tweetinden hemen sonra harekete geçen spekülatörler, Türkiye piyasasındaki dövizler üzerinde dalgalanma faaliyetlerine başladı, doların 7 seviyesine kadar çıkması gerçekleşti.

4 gün içerisinde ekonomide adeta bir seferberlik ilan eden Türkiye, bankacılıktan sanayiye, hizmetten, ticarete her alanda elini taşın altına soktu. Başkan Erdoğan'ın "döviz bozdurun" çağrısını dinleyen vatandaşlar döviz bürolarına ve bankalara koşarak ellerindeki avuçlarındaki dövizleri Türk lirası ile değiştirdi.

SEVR 'TESADÜFÜ'

10 Ağustos'un Türkiye tarihi içinde bir başka önemi daha bulunuyor. 1920 yılında Osmanlı Devletine dayattırılan ve Anadolu'nun işgal güçlerinin eline geçmesine çanak tutan Sevr Antlaşması da tam olarak bu tarihte imzalanmıştı.

Türkiye'yi bitirmeye çalışan ve "artık bir daha ayağa dahi kalkamazlar" diyen işgal güçleri, milleti vatansız bırakmaya çalışırken, Türk milletinin azim ve kararlılığı işgal güçlerini alt etmiş, "vatansız kalmaktansa ölümü yeğleriz" parolasıyla hareket etmişlerdi.

DEVLET-MİLLET EL ELE YENECEĞİZ

Bu ekonomik saldırının en sert ayağının 10 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi elbette bir tesadüf değildir. Sevr'in üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen şer odaklarının halen bu topraklarda gözü bulunması oldukça aşikar bir mesele.





Her nasıl ki 98 yıl önce küllerinden doğan bu millet, yedi cihana diz çöktürüp vatan savunmasını bırakmadıysa, yine devlet millet el ele vererek el ovuşturan spekülatörlere, dışarda planlanan eylemlere, kulak çekmeye çalışan ellere ve daha da önemlisi terörün ekonomi dahil hiçbir türevine pabuç bırakmayacaktır.



