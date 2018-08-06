Dolar ve altın bozdurma çağrısına esnaftan destek

Dolar kurunun 5 liranın üzerine çıkması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurma çağrısına Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden destek geldi. İlçe esnafından bir fotoğrafçı altın ve dolarını bozduranlara ücretsiz vesikalık çekimi yaparken, bir fırıncı ise bedava ekmek veriyor.

BAŞKANIN ÇAĞRISINA ESNAFTAN DESTEK GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasalarda dolar kurunun 5 TL’nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrıda yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemişti. Erdoğan’ın bu çağrısına Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki esnaf destek için harekete geçirdi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

İlçede faaliyet gösteren esnaflardan fırıncı esnafı Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor. Her iki esnaf da kampanyayı iş yerlerine astıkları yazı ile duyurdu.