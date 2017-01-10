taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7386
EURO
3,9681
ALTIN
142,72
PETR
54,9500

Dolar ve Euro'da son durum

dolar/TL ve euro/TL yükselişle başladığı yeni haftanın ikinci gününde tarihi zirvesini gördü.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Siyasi sistem tartışmaları, jeopolitik ve güvenlik riskleriyle dün rekor seviyelere tırmanan dolar/TL ve euro/TL  yeni günde de yükseliyor.

Dün güne 3.6580'den başlayan kur Kasım ayı sanayi üretim verilerinin ardından yükselişe geçmiş ve kademeli olarak 3,74'e çıkmıştı.

REKOR TAZELEDİ

Dolar/TL  sabah saatlerindeki işlemlerde rekor tazeledi. Dolar, Türk Lirası karşısında 3.7638'in üzerine tırmanarak tüm zamanların rekorunu tazeledi.

EURO 4'Ü GÖRDÜ

Euro/TL de 4.0032'yi görerek tarihi zirvesine çıktı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

81
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

64
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

79
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

115
CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

208
El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

98
ABD'nin mikro drone sürüsü: Predix

ABD'nin mikro drone sürüsü: Predix

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM