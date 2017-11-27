taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9450
EURO
4,7055
ALTIN
163,67
PETR
63,8000

Dolar yeni haftaya 3.94 liranın üzerinde başladı

Dolar ve euronun yeni tarihi rekor düzeylere tırmandığı haftanın ardından, yeni haftaya iki para birimi de küçük düşüşlerle başladı.

DHA | 27.11.2017 - 08:46..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dolar yeni haftaya 3.94 liranın üzerinde başladı

 

Dolar, geçen hafta ortasında 3.9824 lira çıktığı tarihi rekor düzeyden haftanın son gününü 3.95 liranın üzerinde tamamladı. Yeni haftaya 3.9425 lira ile geçen hafta kapanışın bir kuruş kadar altında başlayan dolar, ilk işlemlerde 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket ediyordu.

EURO 4.70'E KADAR YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda dolar karşısında 1.17 düzeyinden 1.1929'a kadar yükselen euro da Cuma günü 4.7024 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi. Küresel piyasalarda 4.72 liranın üzerini gören euro yeni haftaya 4.70 - 4.71 lira aralığında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi de geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 düşüşle 104 bin 539 puandan tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Türk Telekom’dan görme engelliler için bir ilk
Türk Telekom’un görme engelli kullanıcılar için geliştirdiği Telefon Kütüphanesi’ne para tanıma özelliği eklendi.
Merkez bankası yatırım anketi gelecekten umutlu
TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 104 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2017 Güz Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.
Şimşek: Rusya ile ticaretimizi 5 katına çıkarabiliriz
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moskova’da bir araya geldiği Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.
Hane halkının ekonomi güven endeksi azaldı
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak 106,3 seviyesine geriledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

27
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

8
81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

43
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

36
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

69
Şırnak'ta askerlerimize hain tuzak

Şırnak'ta askerlerimize hain tuzak

16
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM