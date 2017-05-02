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Dolarda son durum

Bankalararası piyasada dolar 3,53'e gerileyerek yılın en düşüğüne indi.

02.05.2017 - 11:18
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Dolarda son durum

Dolarda son durum

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle geçen hafta dört ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da sakin başladı.

YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bankalararası piyasada dolar 3,5330 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar, bugün 3.5341 liraya kadar inerken, küresel piyasalarda 1.091 dolara kadar yükselen euro da, iç piyasada parite etkisiyle 3.8583 liraya kadar geriledi.

Güne yüzde 0.36 yükselişle 94 bin 994 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) yeniden 95 bin puan sınırını aşarak, 95 bin 116 düzeyine kadar çıktı.

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