Dolarda son durum

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 3.55 lira, euronun satış fiyatı ise 3.90 lira olmuştu. Dolar cuma gün içinde 3.58 TL sınırına kadar çıkmıştı.

ABD VERİLERİNDEN SONRA PİYASA TOPARLANDI

Fed'in haziran ayında faiz artıracağı yönünde artan beklentilerle gelişmekte olan ülke para birimlerinde bozulmaya paralel dolar/TL haftanın son işlem gününde 3.58'e yaklaşsa da, ABD tarımdışı istihdam verisinin bu beklentiyi azaltmasıyla kur tekrar geriledi. Veri, Fed'in faiz artırımı için yeterli bulunurken dolara ekstra kazanç getirmedi.