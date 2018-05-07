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Dolarda yükseliş bekleniyor

Dolarla ilgili yapılan son analize göre; piyasalar yükselişi kabul etti ve dolar yıl sonunda 4,50'yi görebilir.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 12:19..
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Dolarda yükseliş bekleniyor

Türkiye'nin politikalarına yön vermek Amerika ve Avrupa, 24 Haziran seçimleri öncesinde ekonomik operasyona başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ifadelerle yüklendiği faiz lobileri, döviz piyasasında yükselişe neden oldu.

MERKEZ MÜDAHALE ETTİ

Dolar ve euro bu süreçte üst üste rekorlar kırarken, Merkez Bankası dolara müdahale etti.

Merkez Bankası'nın hamlesiyle yaklaşık 2,2 milyar dolarlık döviz bankaların kullanımına geçecek.

Kurda yaşanan hareketlilik devam ederken, Bloomberg canlı yayınında konuyla ilgili bir analiz yapıldı.

Dolarda yükseliş bekleniyor VİDEO

PİYASANIN İNANCI DOLARI YÜKSELTİYOR

Grafik üzerinden spekülatif dolar pozisyonlarını anlatan Bloomberg analisti, "Doların 3 haftalık yükselişine bakıldığı zaman; yükselişe katkı yapanların biri de piyasanın doların yükseleceğine dair inancının artması." dedi.

Piyasalarda doların artışına yönelik olan bu inancın artması nedeniyle doların kolaylıkla yükseliş sağladığını ifade eden analist, dolardaki artışın devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Dolarda yükseliş bekleniyor

DOLAR YIL SONU 4,50

Yayının devamında ise doların yıl sonuna kadar artış göstereceği, 4 liranın altına düşmesinin zor olacağı ifade edildi.

Programın konuğu olan Veli Kocatürk ise, doların 4,15 seviyesinde seyredeceğini yıl sonunda ise doların 4,50'ye yükseleceğini söyledi.

Dolarda yükseliş bekleniyor

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