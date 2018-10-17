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Dolardaki sert düşüş devam ediyor

Sabah saatlerinde hafif yükselişlerle ilerleyen dolar, kapanışa dakikalar kala 5,62 seviyelerine kadar geriledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 18:31..
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Dolardaki sert düşüş devam ediyor

Türk ekonomisindeki toparlanma taplosu, gün egeçtikçe daha da olumlu seviyelere ilerliyor. Brunson meselesinin ardından büyük bir hızla düşüşe geçen dolar, 5,70'lerden, 5,59'a kadar geriledi.

Dolardaki sert düşüş devam ediyor

SERT DÜŞÜŞLER SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde yükselişte bir tablo sergileyen dolar, gün sonunda yine sert düşüşle bir önceki günün kapanışını geride bıraktı. Gün içerisinde 5,70'i gören dolar, kapanışta 5,59'a kadar geriledi.

Yüzde 1'lik bir düşüş yaşayan dolarda yeni direnç noktası 5,60'ın da gerisine düşmek üzere. Dün ve bir önceki gün de dolar günü düşüşle kapatmış, piyasaların kapalı olduğu saatlerde de gece kan kaybını sürdürmüştü.

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