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Doları yok diye kamyonetini bağışladı

Kayseri'de pazarcılık yapan Süleyman Aydoğdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar çağrısı üzerine, doları olmaması nedeniyle kamyonetini hibe etti.

İHA | 13.08.2018 - 17:48..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dolarınızı ve altınınızı bozun’ çağrısına destek veremediği için üzülen pazarcı Süleyman Aydoğdu, elindeki ekmek teknesi olan kamyonetlerinden birini devlete hibe etti.

Doları yok diye kamyonetini bağışladı

"DEVLETE NASIL YARDIMCI OLURUZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Kayseri’nin Develi ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanı olan ve pazarcılık yapan Süleyman Aydoğdu'dan faklı türlü bir destek geldi. Kamyonetine Türk bayrağı asarak Ankara'ya yola çıkan Aydoğdu, “Pazarcılık ve manavlık işiyle uğraşıyorum. Sabah 7 gibi evimden çıktım şuan Ankara’ya vardım. Cumhurbaşkanımızın ‘dolar ve altınlarınızı bozun’ çağrısına dolarım olmadığı için uyamadım ve üzüldüm. Ben de hanıma 'Bizim dolarımız yok. Biz devlete nasıl yardımcı oluruz’ diye sordum." ifadelerini kullandı.

Doları yok diye kamyonetini bağışladı

KAMYONETİNİ HİBE ETTİ

Daha sonrasında iki tane kamyoneti olduğun aklına geldiğini söyleyen Aydoğdu, "Pazarcılıkta kullandığım 2 tane kamyonetim var. Birini devlete verelim diye düşündüm. Sağ olsun hanımımda destek çıktı bana. Arabayı bağışlama kararı verdik. Büyük oğlumda, modeli yüksek olan kamyoneti bağışlamamı söyledi. Bu benim ekmek teknem doğru ama çalışır yine alırız. Yeter ki devletimiz var olsun. Tüm vatandaşlar taşın altına elini koymalı." diye konuştu.

Doları yok diye kamyonetini bağışladı

"ŞU AN EKONOMİK DARBE VAR"

Ekonomik darbe ile mücadele ediyoruz diyen Soner Aydoğdu, "Şu an ekonomik darbe var. Buna inanmayanlar FETÖ’cüdür. Bu kriz eninde sonunda geçecek. Devletimiz güçlü, bunların üstesinden gelir. Amerika’nın doları hiç bir şeye yaramayacak. Benim ülkemde kullanılmayacak. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi.

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