Doların ateşi söndü

24 Haziran'da yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Amerika ve Avrupa üzerinden Türkiye ekonomisine karşı büyük bir operasyon başladı.

Döviz kurları üzerinden yapılan manipülasyonlar ile sandıktan menfaatleri doğrultusunda bir sonucun çıkmasını hedefleyen dış güçler, istediği sonuca ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurları üzerinden Türkiye'nin dize getirilemeyeceğini büyük bir kararlılıkla söyledi.

YÜKSELİŞ DURDU

Yaşananların ardından dolarda görülen yükseliş etkisini kaybetti.

Üst üste 5 haftaya yükselişle başlayan doların rüzgarı dindi.

DOLAR YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

Geçen hafta; bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,7 yükselişle 4,7040'tan kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 4,63’ün altına geriledi.

SON RAKAMLARI

DOLAR > 4,6200

EURO > 5,4130

STERLİN > 6,1480

ALTIN > 193,128