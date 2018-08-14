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Doların üzerinde Allah yazıyor diye yakmadı bozdurdu

İstanbul Sultanhamam'da dolara tepki gösteren esnaf doların üzerine "Allah'a inanıyoruz" yazdığı için yakmak, çiğnemek yerine bozdurdu.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 22:01..
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Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.

"ÜZERİNDE ALLAH YAZIYOR, YAKMAK OLMAZ"

Grup adına konuşan bir kişi "İçimden bu doları yırtıp atmak geliyor ama üzerine 'Allah'a inanıyoruz' yazıyor. Allah'a olan saygımdan bu dolarları yıpratmayalım. Amerika senin dolar ilahın senin olsun, benim Allahım bana yeter." dedi.

Doların üzerinde Allah yazıyor diye yakmadı bozdurdu VİDEO

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