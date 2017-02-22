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Dolar/TL 3,60'ın altına geriledi

Dolar/TL, düşüş eğilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altını gördü.

22.02.2017 - 16:30
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Dolar/TL 3,60'ın altına geriledi

Dolar/TL 3,60'ın altına geriledi

Küresel piyasalarda azalan dolar talebi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hamleleri ile şubat ayı başından bu yana düşüş trendinde hareket eden dolar/TL, bugün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına düştü.

3,5995 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,5977'i görmesinin ardından saat 16.00 itibarıyla önceki gün kapanışına göre yüzde 0,57 azalışla 3,5995 seviyesinden işlem görüyor.

EURO 3,7855'E İNDİ

Aynı dakikalarda euro/TL'nin de yüzde 0,86 azalışla 3,7855'e inmesiyle döviz sepeti 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6914'e geriledi.

TL DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Analistler, TCMB'nin TL'yi sıkılaştırıcı, döviz likiditesini artırıcı adımlarının 11 Ocak'tan bu yana devam ettiğini, buna küresel piyasalarda artan risk iştahının da eklenmesiyle TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.

Şubat ayı başından bu yana bakıldığında emsalleri arasında en iyi performansı gösteren para biriminin Türk lirası olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalması durumunda sırasıyla 3,5720, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

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