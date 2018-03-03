Doldur boşalt yaparken kendini vurdu

Aydın Gültekin, sokak ortasında defalarca pompalı tüfekle ateş etti. Gültekin, sonrasında doldur boşalt yaparken kendini başından vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Gültekin kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalleli silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaralı şekilde görünce sağlık ekiplerine çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gültekin’in olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yeri polisleri, sokakta yaptığı incelemede 17 adet boş kartuş buldu.



Gültekin’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



