taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Dolmabahçe- Ayazağa Tünelleri için çalışmalara başlandı

Maçka'dan başlayan karayolu tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz'de sahilinde bulunan Kumköy koyuna kadar uzanacak.

28.01.2017 - 10:41
  1. Haberler
  2. Emlak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında açıkladığı Faaliyet Raporu'nda Ayazağa-Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy Tünelleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklamıştı.

Dolmabahçe- Ayazağa Tünelleri için çalışmalara başlandı

Bu kapsamda yapılan etüt çalışmaları devam eden projeye göre Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar aralıklı olarak yerüstünden de ilerleyen tünel hattı, Maden bölgesinden yeniden yer altına girerek Zekeriyaköy'ün altından geçiyor ve 3. Köprü'yle birleşerek yer üstüne çıkıyor. Hatta Karadeniz sahilinde yer alan Kumköy koyuna da çıkış veriliyor.

PROJENİN İLK AYAĞI BELİRLENDİ

Maçka Parkı'nın stadyuma bakan giriş kapısı çalışmaların başlaması için çitlerle kapatıldı. Projeye göre bu noktada yer altına giren yol, Bayıldım Caddesi'nin hizasınca ilerleyerek, Balmumcu'ya uzanacak. Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda olacak bu tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne çıkış verilecek. Öte yandan bu tünelin, Taksim Meydanı'nda yer altındaki tünellerle birleştirilmesi öngörülüyor.

Dolmabahçe- Ayazağa Tünelleri için çalışmalara başlandı

TÜNELLER ARD ARDA DİZİLECEK

Levazım'dan başlayacak bir diğer tünel ise Cendere yolu Ayazağa'dan Baltalimanı'na oradan da Çayırbaşı'na kadar uzanacak. Böylece Beşiktaş'tan Sarıyer'e zaman zaman yer üstünden olmak üzere kesintisiz ulaşım sağlanacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

112
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

444
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

330
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

149
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

297
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

45
Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM