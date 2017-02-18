Dolmabahçe- Ayazağa Tünelleri'nin planı değişti

Semt sakinleri ve doğa savunucularının koruma kalkanı olduğu Maçka Parkı’nın bir bölümünden geçecek olan tünel projesinin imar planları değiştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) değişiklik teklifini Ulaşım Komisyonu’na havale etti.

Teklifin bugün Meclis’te oylanması bekleniyor. İBB Planlama Müdürlüğü, dün, Meclis üyelerine değişiklikle ilgili sunum yaptı. Sunuma göre, tünel girişi Maçka Parkı’ndan başka bir noktaya alındı.

REVİZE EDİLDİ

CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, yeni plana ilişkin bilgi verdi. Gülsever, “İBB geri adım atarak planı revize etmek zorunda kaldı. Değişiklikte tünel girişini başka bir noktaya almışlar. Alanda açma kapama metodu uygulanacağını söylediler. Buna göre ağaçlar sökülecek. Parkın altından geçecek tüp geçidin üstü toprakla örtülerek ağaçlar geri dikilecek” dedi.