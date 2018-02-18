Dolmabahçe Sarayı I. ve II. Sergi Salonlarında, Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergileniyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda 2 yeni salon sergiye açıldı

Saray sofra adabıyla ilgili adet ve geleneklerini de tüm ayrıntılarıyla anlatan sergide, porselen ve altın yemek takımlarından müteşekkil, yabancı konuklara hazırlanan bir ziyafet masası örneği de yer alıyor.

Ayrıca dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri ile Hereke Fabrikası'nda dokunmuş Kabe örtülerinden örnekler de yer alıyor.