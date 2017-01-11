Dolmabahçe ve Ortaköy arasına imar izni çıktı

İstanbul 'un en önemli turistik alanlarından Dolmabahçe ve Ortaköy arasında yer alan otel, özel okul, hastane gibi binaların bodrum katları, konferans salonundan tiyatroya, ameliyathaneden mescite kadar çok farklı amaçlar için kullanılabilecek.

ONAY ÇIKTI

Boğaz boyunca uzanan ve öngörünümde olmaları nedeniyle kat yükseklikleri sınırlı olan binalarda, yerin 2 kat altına kadar inilmesine onay verildi. Dolmabahçe-Ortaköy arasında yerin altına imar izni çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1/5 bin ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe Ortaköy Turizm Tesis Alanlarına İlişkin imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

2 KAT ALTINA TİCARİ BİRİMLERİN YAPILMASINA İZİN VERİLDİ

Yeni plan değişikliğine göre, otel, özel okul, Hastane ve özel sosyal kültürel tesis binalarının 1. ve 2. Bodrum katlarında konferans salonu, tiyatro, muze, sanat galerisi, ameliyathane, morg, yogun bakım unitesi, balo salonu, mescit, yüzme havuzu, kütüphane, teknik odalar gibi birçok yapı emsal dışı bırakıldı. Ayrıca binadan bağımsız olmamak koşuluyla yerin 2 kat altına kadar ticari birimlerin yapılmasına izin verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi turizmin geliştirilmesi için 15 Mayıs 2015 tarihinde "Turizm tesislerindeki bodrum katları inşaat alanına dahil edilmemesi" yönünde karar almış, bu uygulama "gizli imar affı" olarak yorumlanmıştı.