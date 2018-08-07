Dolmuşta sigara içen çifti uyaran gazeteciye şiddet

Olay, geçtiğimiz gece saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Gazeteci N. Dumansızoğlu önceki gün Kadıköy’den dolmuşa bindi. Dolmuşta arka koltukta oturan çift sigara içmeye başladı.

ÇİFT TARAFINDAN TARTAKLANDI

Dumansızoğlu, sigara içen çifti uyararak araçta sigara içmenin yasak olduğunu söyledi. Pişkin çift uyarılara kulak asmadı. Bunun üzerine o anları kamerasına kaydeden Dumansızoğlu çift tarafından tartaklandı.

Dolmuşta sigara içen çifti uyaran gazeteciye saldırı VİDEO

ÇİFT VE SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gazeteci Dumansızoğlu’nun boynunda ve yüzünde çizikler oluştu. Dolmuş şoförü olaya sessiz kalırken dolmuştaki vatandaşlar araya girdi. Dumansızoğlu’nu tartaklayan çift küfür ederek araçtan indi. Dumansızoğlu, kendini tartaklayan çiftten ve şoförden şikayetçi oldu.